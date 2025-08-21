Des voituriers arrêtés pour vol d’argent à Ouyoun el-Simane

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont indiqué jeudi avoir arrêté trois Libanais travaillant comme voituriers dans un restaurant à Ouyoun el-Simane, dans le Haut-Kesrouan, pour avoir volé de l’argent dans les véhicules qu’ils garaient.

Dans un communiqué, les FSI précisent que le poste de police de Ouyoun al-Simane a été informé de ces crimes le 17 août dernier. À la suite des investigations et des enquêtes menées par le poste de police, les auteurs ont été identifiés, comme étant A. A. (né en 1975), A. A. (né en 2005) et M. A. (né en 2002), et arrêtés. M.A. est également recherché pour tentative de meurtre, ajoute le texte.

Lors de l’interrogatoire, le deuxième suspect a avoué avoir commis des vols, tandis que le premier a été libéré sous caution sur recommandation du tribunal compétent, ajoutent les FSI.