Un jihadiste suédois fait appel de sa peine pour l'assassinat d'un pilote jordanien brûlé vif en Syrie en 2015

Le jihadiste suédois Osama Krayem a fait appel jeudi d'une décision de justice le condamnant fin juillet à la prison à perpétuité pour sa participation en 2015 à l'assassinat d'un pilote jordanien, brûlé vif dans une cage par le groupe Etat islamique (EI) en Syrie.

Le tribunal de Stockholm est le premier, et le seul, à avoir jugé une personne pour cet assassinat commis par des membres de l'EI, qui avait choqué le monde entier en 2015.

L'avocate du jihadiste de 32 ans demande un acquittement complet estimant que le tribunal de Stockholm a eu « un jugement erroné sur les intentions d'Osama Krayem ».

Si un acquittement complet ne devait pas être accordé, « Osama Krayem demande à la cour d'appel d'imposer une peine moins sévère » plaide l'avocate Petra Eklund.

Le 24 décembre 2014, un avion de l'armée de l'air jordanienne avait été abattu en Syrie, près de Raqqa, et le pilote, Muath al-Kasasbeh, capturé par l'EI le même jour. Une vidéo publiée le 3 février 2015 mettra en scène sa mise à mort : la cage est incendiée par l'un des 13 combattants présents, parmi lesquels se trouve le Suédois, embrasant le pilote.

« Son comportement a consisté, de concert avec d'autres hommes, à garder la victime aussi bien avant que pendant l'exécution, et à la conduire jusqu'à la cage où elle a été brûlée vive », a conclu une magistrate du tribunal de Stockholm durant son procès.

Osama Krayem était jugé pour « acte de terrorisme » et « crime de guerre aggravé » lors du procès qui s'est tenu du 4 au 26 juin.

Osama Krayem - originaire de Malmö dans le sud de la Suède - admet avoir été présent sur les lieux mais assure qu'il ignorait ce qui allait s'y passer avant d'apercevoir les caméras, selon son avocate.

Le jihadiste a gardé le silence pendant toute la durée des audiences. Une sélection d'interrogatoires filmés et écrits versés au dossier d'instruction a été lue et diffusée pendant le procès.

Le Suédois a déjà été condamné à 30 ans de prison en France pour complicité lors des attentats de Paris en 2015 et à la perpétuité en Belgique pour les attentats dans le principal aéroport de Bruxelles et dans le métro en 2016.

La France avait accepté le 12 mars de le remettre pour neuf mois à la Suède, le temps de l'enquête et du jugement.