Un responsable du Fateh arrêté par l'armée à l'hôtel Phoenicia à Beyrouth

Un responsable de l'organisation palestinienne Fateh, Chadi el-Far, a été arrêté mercredi avec deux autres personnes par les services de renseignement de l'armée libanaise à l'hôtel Phoenicia à Beyrouth, a confirmé jeudi une source de la troupe à L'Orient-Le Jour. Une courte vidéo qui a circulé en ligne montre des soldats armés dans les couloirs de l'hôtel.

Contactée, la direction du Phoenicia n'était pas disponible pour un commentaire.

Le Fateh est la formation du président de l'Autorité palestinienne (AP) Mahmoud Abbas et est présente dans les camps palestiniens au Liban. Selon des informations en ligne, Chadi el-Far aurait été récemment exclu du Fateh, pour avoir refusé de se conformer à certaines décisions.