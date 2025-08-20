Nigeria : quelque 25 disparus présumés morts après un naufrage fluvial

Il n'y a désormais plus « aucune chance de retrouver » en vie les quelque 25 personnes toujours portées disparues après le naufrage dimanche d'un bateau dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé mercredi un responsable de l'agence nationale des secours.

Le bateau, qui transportait plus de 50 passagers vers un marché fluvial de l'Etat de Sokoto, a chaviré dimanche matin.

Le jour même de l'accident « 25 personnes ont été secourues », a déclaré mercredi à la chaîne de télévision Channels TV Aliyu Kafindangi, responsable des opérations de l'Agence nationale des Situations d'urgence (NEMA) pour l'Etat de Sokoto, ajoutant que trois corps avaient été repêchés mardi.

« Dans l'état actuel des choses, les opérations de recherche et de sauvetage ont cessé, car après 24 heures, il n'y a plus aucune chance de retrouver des survivants », a-t-il affirmé.

Les accidents de bateau sont fréquents sur les voies navigables mal réglementées du Nigeria, en raison de la surcharge et du mauvais entretien des embarcations, notamment pendant la saison des pluies, lorsque rivières et lacs débordent.

Au moins 16 agriculteurs avaient péri dans un accident similaire en août 2024 dans le même Etat de Sokoto, lorsqu'une pirogue en bois qui les transportait vers leurs rizières avait chaviré sur une rivière.

Plus récemment, le 29 juillet dernier, six jeunes filles se sont noyées après que le bateau qui les ramenait chez elles après leur travail à la ferme a chaviré au milieu d'un cours d'eau de l'Etat de Jigwa (nord-ouest). Deux jours plus tôt, au moins 13 personnes avaient trouvé la mort dans un autre accident de bateau dans l'Etat du Niger, au centre du pays.