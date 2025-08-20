40 000 dollars de faux billets saisis à l’AIB… cachés dans un short !

Les agents de la brigade des inspections aéroportuaires à l’Aéroport de Beyrouth (AIB) ont saisi, le mardi 19 août 2025, la somme de 40 000 dollars américains en faux billets cachés dans la doublure du short d’un voyageur, a indiqué mercredi la Direction générale des Forces de sécurité intérieure (FSI) dans un communiqué.

Le voyageur, M.S., né en 1985, de nationalité égyptienne, était en compagnie d’un compatriote, M.M., né en 1984. Ils s’apprêtaient à prendre l’avion pour Le Caire quand les agents de sécurité ont remarqué le détail insolite, et les ont démasqués.

Interrogé, le principal suspect a déclaré être venu au Liban pour se faire payer par un collaborateur libanais avec qui il a fait du commerce, assurant que celui-ci lui a envoyé les billets à son hôtel et qu’il ne savait pas qu’ils étaient faux. Son compagnon de voyage a nié toute implication, affirmant s’être rendu à Beyrouth pour lancer une affaire.

Les faux billets ont été remis au bureau de lutte contre les crimes financiers, et le blanchiment d’argent a été confié à la police judiciaire. Les deux hommes restent détenus pour les besoins de l’enquête.