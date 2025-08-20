Incendies en Espagne : le vent complique le travail des pompiers

Malgré la nette baisse des températures, le vent complique les efforts des pompiers pour contenir les incendies qui ravagent depuis une dizaine de jours l'ouest de l'Espagne, a déclaré mercredi la directrice générale de la protection civile.

Les pompiers, qui ont reçu le renfort de soldats et de moyens aériens, combattent toujours 21 incendies de niveau 2, ce qui signifie qu'ils représentent une menace directe pour les populations, a précisé Virginia Barcones lors d'une conférence de presse.

« Les températures ont baissé, mais de fortes rafales de vent continuent de compliquer les travaux d'extinction des feux et le manque de pluie n'aide pas, même si nous espérons que cela change dans les jours à venir », a-t-elle poursuivi.

Selon l'agence météorologique nationale (Aemet), ces vents devraient faiblir en fin de journée, avec des niveaux d'humidité plus élevés et donc plus favorables à l'extinction des incendies.

Des précipitations sont également attendues jeudi dans certaines des régions touchées par les incendies.

L'Espagne vient de sortir d'une vague de chaleur extrême qui a duré 16 jours, avec des températures dépassant les 40 degrés dans de nombreuses régions.

Cette chaleur suffocante a contribué à attiser les nombreux incendies qui ont entraîné l'évacuation de dizaines de villages et tué quatre personnes dans le pays.

La ligne qui relie Madrid à la Galice, interrompue ces derniers jours en raison des incendies, et notamment pendant le week-end prolongé de l'Assomption, devrait enfin pouvoir reprendre du service en fin d'après-midi, a annoncé le gestionnaire du réseau ferroviaire espagnol (Adif).

Si de nombreux incendies naissent d'éclairs lors de « tempêtes sèches », sans pluie, d'autres ont été déclenchés volontairement.

Devant l'avancée du feu et l'étendue de ces méga-incendies, l'Espagne a appelé à l'aide l'Union européenne et des avions en provenance d'Italie, des Pays-Bas, de la République tchèque et de la Slovénie sont venus en renfort. L'Allemagne a également envoyé 60 pompiers et 24 véhicules, tandis que la France a déployé 66 pompiers et 23 véhicules.

Près de 400.000 hectares ont déjà brûlé en Espagne cette année, selon le Système européen d'information sur les feux de forêts (EFFIS), un chiffre qui a dépassé le précédent record de 306.000 hectares en 2022, jusqu'alors la pire année depuis le début des relevés en 2006.

Les scientifiques affirment que le changement climatique entraîne des vagues de chaleur plus longues, plus intenses et plus fréquentes dans le monde entier.

Une humidité plus basse dans l'air, la végétation et le sol favorise l'apparition des feux de forêt et complique leur maîtrise et leur extinction.