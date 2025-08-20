Une attaque du Hamas d'une ampleur inédite contre les troupes israéliennes

L'armée israélienne a affirmé mercredi avoir tué une dizaine de combattants du Hamas dans la bande de Gaza en repoussant une attaque de la branche armée du mouvement islamiste palestinien, qui assure, elle, avoir tué un nombre indéterminé de soldats israéliens.

Selon les médias israéliens, il s'agit une attaque d'une ampleur inédite contre les troupes israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.

« Aujourd'hui, vers 9h00 (06h00 GMT), plus de 15 terroristes sont sortis de plusieurs bouches d'un tunnel voisin d'un poste avancé du 90e bataillon dans le sud de Khan Younès » (sud de la bande de Gaza), indique un communiqué de l'armée.

Les assaillants « ont mené une attaque combinée par des tirs d'arme à feu et des missiles antichars en direction du poste. Plusieurs d'entre eux qui tentaient de s'infiltrer dans le poste ont été éliminés dans des combats au corps à corps et des frappes aériennes de soutien ».

« Un soldat de Tsahal a été grièvement blessé et deux autres ont été légèrement blessés » dans l'incident, selon l'armée, qui affirme avoir tué « 10 terroristes » au total, et a diffusé des images de ses frappes aériennes.

Huit autres assaillants ont pu se replier dans le tunnel. « L'incident est toujours en cours, et les troupes poursuivent leurs opérations pour les localiser et les éliminer », a ajouté l'armée.

Selon Doron Kadoch, journaliste de la radio militaire israélienne, il s'agit d'une attaque « exceptionnelle » depuis le début de la guerre.

Elle visait à enlever des soldats, alors qu'une proposition d'accord est sur la table entre Israël et le Hamas pour la libération des otages enlevés le 7-Octobre et un cessez-le-feu dans le territoire palestinien, a affirmé la chaîne 12 de la télévision israélienne.

Dans un communiqué, les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont fait état de « la plus grande attaque contre l'armée israélienne dans la bande Gaza ».

« Ce matin, des combattants d'al-Qassam ont mené un raid sur une position ennemie nouvellement établie au sud-est de Khan Younès », détaille le texte.

Appuyés par des mortiers, les combattants « ont pris d'assaut le site et ciblé plusieurs chars (...) des maisons où des occupants (soldats israéliens, ndlr) étaient retranchés, explique la branche armée du Hamas, qui affirme avoir abattu « un chef de char ».

Elle assure que l'un de ses combattants « s'est fait exploser au milieu des soldats » israéliens, « les laissant morts et blessés », sans faire état de pertes dans ses rangs.

Sollicité par l'AFP, un porte-parole de l'armée israélienne a démenti ces dernières affirmations, notamment concernant une attaque suicide, et toute tentative de kidnapping de ses militaires.



