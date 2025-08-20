Menu
Moyen-Orient - Iran-Israël

« Nous avons construit (...) de nouveaux missiles », menace le ministre iranien de la Défense

Aziz Nasirzadeh s'est félicité du fait que « tout ce qui a été utilisé pendant la guerre (contre Israël) provenait des propres industries de défense » iraniennes.

OLJ / le 20 août 2025 à 12h02

Le nouveau missile iranien « Jihad » présenté lors d'un défilé militaire annuel marquant l'anniversaire du déclenchement de la guerre de 1980-1988 avec l'Irak de Saddam Hussein, à Téhéran, le 21 septembre 2024. Photo d'illustration ATTA KENARE / AFP

Le ministre iranien de la Défense, le général Aziz Nasirzadeh, a déclaré que l'Iran avait «construit et déployé de nouveaux missiles aux capacités largement supérieures» à ceux utilisés lors du conflit meurtrier qui l'a opposé à Israël durant 12 jours, suite à une attaque d'ampleur de l'armée israélienne sur le territoire iranien le 13 juin, ayant décapité son commandement sécuritaire et militaire. 

« Les missiles utilisés durant la guerre de 12 jours avaient été fabriqués par le ministère de la Défense il y a des années. Aujourd’hui, cependant, nous avons construit et déployé de nouveaux missiles aux capacités largement supérieures. Si le régime sioniste s’aventure dans une nouvelle agression, nous les utiliserons assurément » a-t-il menacé, dans des propos rapportés par l’agence d’information West Asia News Agency (WANA), basée à Téhéran.

Le ministre a également vanté les capacités militaires iraniennes durant la guerre contre Israël, malgré les « systèmes de défense (israéliens) considérés parmi les plus puissants » au monde, « tels que le THAAD, le Patriot MIM-104, le Dôme de fer et Arrow », ainsi que «l’appui logistique, de renseignement et opérationnel des États-Unis» à l’État hébreu.

En contrepoint, Aziz Nasirzadeh s'est félicité du fait que « tout ce qui a été utilisé pendant la guerre provenait de nos propres industries de défense », sans « aucune dépendance à l’égard de ressources étrangères ». 

Conformément aux pactes de coopération stratégique conclus avec Pékin, en 2021, et Moscou, en 2025, l’Iran n’a obtenu aucune assistance militaire de la part de ses alliés pendant le conflit, la Chine et la Russie. Selon des sources iraniennes, citées par l’agence Reuters après la guerre en juin dernier, les autorités de Téhéran auraient déploré un appui russe qu’elles jugeaient insuffisant, alors que l’Iran a livré pour des centaines de milliers de dollars de drones à Moscou pour sa guerre en Ukraine.

« 90% de nos missiles atteignaient leurs cibles »

« Dans les derniers jours, cependant, 90 % de nos missiles atteignaient leurs cibles. Cela a démontré non seulement que notre expérience augmentait, mais aussi que la capacité défensive de l’ennemi diminuait » a-t-il estimé. Avant d'ajouter : « Si la guerre s’était poursuivie, l’avantage aurait sans aucun doute appartenu aux forces armées de la République islamique ».

Le général Nasirzadeh a par ailleurs évoqué un « black-out médiatique imposé par le régime sioniste » afin d'empêcher de « montrer l’ampleur réelle des frappes de missiles iraniennes ». « Nous disposons désormais de missiles aux caractéristiques bien plus puissantes que ceux employés durant cette guerre, et que nous n’avons pas encore utilisés », a-t-il ajouté. 

Deux jours auparavant, le 18 août, le premier vice-président iranien, Mohammad Reza Aref, a averti qu'une nouvelle guerre avec Israël pourrait éclater « à tout moment ». 

L'Iran « prépare des plans pour le pire scénario », avait auparavant affirmé Yahya Rahim Safavi, conseiller militaire du guide suprême iranien Ali Khamenei, cité dimanche par le quotidien Shargh. « Il n'y a pas actuellement un véritable cessez-le-feu, nous sommes en phase de guerre, et celle-ci peut éclater à tout moment. Il n'existe aucun protocole, aucune réglementation, aucun accord entre nous et les Israéliens, ni entre nous et les Américains », avait-il relevé.

commentaires (4)

Ils ne comprendront que lorsque Israël les aura complètement détruit ! Incompréhensible cette course à l'autodestruction !

Ludovic Hasquette

13 h 59, le 20 août 2025

