Chine et Inde pour une reprise des vols directs « dès que possible »

La Chine et l'Inde se sont entendues sur une reprise « dès que possible » des vols commerciaux directs suspendus entre les deux pays depuis cinq ans, a indiqué mercredi un média d'Etat chinois.

Les deux parties « se sont aussi entendues pour faciliter la délivrance de visas aux touristes, aux entreprises, aux médias et aux autres visiteurs dans les deux sens », selon l'agence Chine nouvelle. Un nouveau signe du réchauffement poursuivi lors de la visite en Inde du chef de la diplomatie chinoise Wang Yi lundi et mardi.

Les vols directs entre les deux pays ont été suspendus en raison du Covid et de tensions bilatérales. Leurs relations se sont notamment dégradées après la violente confrontation qui a opposé leurs soldats en 2020 sur leur frontière de 3.500 kilomètres dans l'Himalaya, disputée dans certaines parties et à l'origine d'incidents réguliers.

En octobre 2024, le Premier ministre indien Narendra Modi a rencontré le numéro un chinois Xi Jinping pour la première fois en cinq ans lors d'un sommet en Russie.

M. Modi se rendra en Chine fin août pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Ce sera la première visite en Chine du chef du gouvernement indien depuis 2018.

Pékin et New Delhi, confrontés aux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, s'emploient depuis à resserrer les liens.

Lors des entretiens de M. Wang avec les responsables indiens, « les deux parties se sont entendues pour rétablir dès que possible la connexion aérienne directe entre la Chine continentale et l'Inde, et pour finaliser un accord de services aériens mis à jour », a indiqué Chine nouvelle.

Ils sont convenus de « maintenir conjointement la paix et la tranquillité dans les zones frontalières par des consultations amicales », a affirmé l'agence.

Ils entendent « explorer la possibilité de faire progresser les négociations de démarcation de la frontière » et se sont entendus « pour faciliter par des mesures concrètes les échanges commerciaux et les investissements », a-t-elle ajouté, sans préciser ces mesures.

Ils sont par ailleurs tombés d'accord sur la réouverture de trois marchés transfrontaliers.

Près de 500 vols reliaient chaque mois directement les deux pays avant la crise du Covid, selon les médias indiens. Après l'Inde, le ministre chinois doit séjourner jusqu'à vendredi au Pakistan, grand rival de l'Inde et l'un des principaux partenaires de la Chine dans la région.