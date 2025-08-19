La Floride va procéder à la 29e exécution de l'année aux États-Unis

Un homme de 67 ans doit être exécuté par injection létale mardi en Floride (sud-est) après avoir passé près des deux-tiers de sa vie dans le couloir de la mort à la suite d'une condamnation pour meurtre.

Kayle Bates a été condamné à mort en 1983 pour le meurtre de Janet Renee White, 24 ans, qu'il avait enlevée sur son lieu de travail à Lynn Haven (Floride) et poignardée dans une zone boisée située à proximité, en 1982. Bates sera la 29e personne mise à mort cette année aux Etats-Unis et la dixième pour le seul Etat de Floride.

La très grande majorité des exécutions de 2025 ont été menées par injection létale. Trois l'ont été par inhalation d'azote, une méthode utilisée pour la première fois au monde par l'Alabama en 2024 et comparée par des experts de l'ONU à une forme de « torture ». Deux autres, en Caroline du Sud (sud-est), ont été réalisées par peloton d'exécution, pour la première fois aux Etats-Unis depuis 2010.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Trois autres, la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie, observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur. L'exécution de Kayle Bates est prévue à 22h00 GMT à la prison d'Etat de Floride, à Raiford.