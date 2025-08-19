L'ONU dénonce le blocage de la livraison d'abris à Gaza

L'ONU a déclaré mardi qu'elle n'avait pas été autorisée à livrer des abris dans la bande de Gaza après l'annonce par Israël de son plan visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins.

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé ce projet plus tôt en août avec le but affiché de vaincre le Hamas et de libérer les otages enlevés lors de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre.

Cette annonce avait suscité une vague de critiques internationales, y compris de la part des alliés d'extrême droite du Premier ministre israélien, alimentant les craintes que cette nouvelle offensive n'aggrave la crise humanitaire sur le territoire dévasté par 22 mois de conflit.

« L'ONU et nos partenaires n'ont pas, depuis la nuit dernière, été en mesure d'apporter des abris » a affirmé Jens Laerke, porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Genève.

« Il y a encore un ensemble d'obstacles qui doivent être réglés, y compris les formalités douanières israéliennes » a-t-il ajouté.

Le gouvernement israélien n'a aucun calendrier précis quant à l'entrée des troupes israéliennes dans la plus grande ville du territoire palestinien, où des milliers de personnes ont trouvé refuge après avoir fui les précédentes offensives.

Israël a annoncé samedi soir vouloir « déplacer la population des zones de combat vers le sud de la bande de Gaza pour leur protection ».

M. Laerke a expliqué que les abris étaient interdits d'entrée dans le territoire palestinien depuis environ cinq mois, et durant cette période, plus de 700.000 personnes ont subi des déplacements répétés.

« Ce qui se passe très souvent, c'est qu'ils doivent abandonner leur tentes. Ils peuvent avoir reçu une tente, ensuite ils doivent se déplacer et n'ont aucune possibilité d'emporter leur tente avec eux », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Genève.

« Ils sont déplacés encore et encore » a-t-il insisté.

Le porte-parole a aussi avancé que parfois, des motifs de refus étaient donnés aux organismes d'aide cherchant à faire entrer des tentes, et que « ce que nous avons vu dans ce conflit, c'est que cela relève de l'usage double, signifiant que Israël considère que les abris pourraient être utilisé à des fins militaires, « à cause des piquets de tente ».

« Ce sont des couches supplémentaires de bureaucratie qui semblent conçues non pas pour faciliter une entrée rapide de quoi que ce soit, mais plutôt le contraire », a-t-il conclu.