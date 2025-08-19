La Russie a rendu les corps de 1.000 soldats ukrainiens à Kiev

La Russie a rendu les corps de 1.000 soldats ukrainiens décédés, la plupart tombés au front et certains morts en captivité, a indiqué Kiev mardi, ce type d'échanges constituant l'un des seuls résultats des pourparlers entre les deux pays.

« En raison de mesures de rapatriement, les corps de 1.000 personnes décédées ont été rendus à l'Ukraine » par la partie russe, qui a indiqué qu'il s'agissait de soldats ukrainiens, selon le centre ukrainien chargé du traitement des prisonniers de guerre.

Selon cette source, cinq des corps rendus sont ceux de militaires décédés pendant leur captivité en Russie du fait de leurs blessures ou maladies.

Le négociateur russe, Vladimir Medinski, a confirmé sur Telegram l'échange, précisant que Kiev avait rendu de son côté 19 corps de soldats russes tués.

Cet échange porte à plus de 11.000 les corps rendus par la Russie à l'Ukraine depuis le début de l'année.

Les échanges de soldats tués et de prisonniers de guerre sont parmi les seuls domaines de coopération restant entre Kiev et Moscou depuis le début de l'invasion russe en 2022.

Les deux camps s'étaient accordés sur de nouveaux échanges lors de leurs derniers pourparlers à Istanbul en juillet, seul résultat concret de ces négociations.