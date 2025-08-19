« Il nous reste des heures difficiles », prévient le Premier ministre

« Il nous reste des heures difficiles » dans la lutte contre les incendies qui ravagent l'ouest de l'Espagne depuis une dizaine de jours malgré la fin de la vague de chaleur qui a touché le pays, a prévenu mardi le Premier ministre, Pedro Sánchez.

« Aux médias et aussi aux citoyens et citoyennes, je demande (...) de redoubler de précautions, de ne pas baisser la garde, car il nous reste des moments critiques à traverser, il nous reste des heures difficiles », a déclaré Pedro Sánchez à l'issue d'une visite au centre de commandement d'une opération anti-incendie en Estrémadure (ouest).

Le Premier ministre a également assuré qu'il chercherait à mettre en oeuvre un « pacte d'Etat face à l'urgence climatique », comme il l'avait déjà dit lors d'une précédente visite auprès des secours, en Galice (nord-ouest), dimanche.

« Chaque année, l'urgence climatique s'aggrave, (...) chaque année les effets de cette urgence climatique s'accélèrent », en particulier « dans la péninsule ibérique », a argumenté le dirigeant socialiste.

Après seize jours où des températures de 40ºC sont devenues la norme dans de nombreux endroits du pays, ce mardi elles ont baissé dans toute l'Espagne et l'humidité a augmenté dans de nombreux lieux, ce qui devrait faciliter le travail des pompiers, appuyés par des soldats et des pompiers venus de nombreux autres pays.

En réduisant l'humidité de l'air et celle des végétaux et du sol, en abaissant le seuil pour qu'un matériau s'enflamme, les vagues de chaleur transforment la végétation en un carburant extrêmement inflammable, rendant d'autant plus compliqué la maîtrise et l'extinction des incendies.

En Espagne, l'extinction totale des foyers devrait encore prendre de nombreux jours et trois régions de la moitié ouest du pays, la Galice, la Castille et l'Estrémadure, continuent de lutter contre des incendies énormes et incontrôlables qui ont brûlé des dizaines de milliers d'hectares en moins de deux semaines.

Selon les données du satellite européen Copernicus, quelque 373.000 hectares ont été calcinés à ce jour, depuis le début de l'année, en Espagne, un chiffre en constante augmentation qui est d'ores et déjà un record pour le pays depuis le début de ces relevés compilés par le Système Européen d’Information sur les Incendies de Forêt (EFFIS) en 2006.