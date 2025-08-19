L'ONU fustige le comportement de Ben Gvir envers Marwan Barghouthi

L'ONU a jugé « inacceptable » mardi le comportement du ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben Gvir, qui a diffusé une vidéo où il prend à partie dans sa cellule, Marwan Barghouthi, un leader palestinien emprisonné depuis 2002.

Ces images vidéo montrant le ministre israélien de la Sécurité nationale « réprimander et narguer le dirigeant palestinien Marwan Barghouthi en face-à-face dans une prison israélienne sont inacceptables », a dénoncé le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme Thameen Al-Kheetan, dans un point de presse à Genève.

« Le comportement du ministre et la publication de ces images constituent une atteinte à la dignité » de M. Barghouthi, a-t-il ajouté.

Le droit international exige que toutes les personnes détenues soient traitées avec humanité, dignité, et que leurs droits humains soient respectés et protégés.

« Un tel comportement de la part du ministre responsable du service pénitentiaire peut inciter à la violence contre les détenus palestiniens, favorisant des violations des droits humains » dans les centres de détention, a mis en garde M. Kheetan.

« Vous ne nous vaincrez pas. Quiconque fait du mal au peuple d'Israël, quiconque tue des enfants, quiconque tue des femmes (...) nous l'effacerons », lance en hébreu le ministre sur la vidéo diffusée sur X.

« Je lis que divers +hauts responsables+ de l'Autorité (palestinienne) n'ont pas tellement aimé ce que j'ai dit au terroriste en chef Marwan Barghouthi, que son nom soit effacé. Alors je vais le répéter encore et encore sans m'excuser : quiconque s'en prend au peuple d'Israël, quiconque tue nos enfants, quiconque tue nos femmes, nous l'effacerons. Avec l'aide de Dieu », a ajouté M. Ben Gvir, en commentaire à la vidéo.

M. Barghouthi, ancien cadre du Fatah qui défend une résolution politique au conflit israélo-palestinien, est emprisonné depuis 2002 par Israël. Il est régulièrement cité comme un possible successeur au président palestinien, Mahmoud Abbas, malgré sa détention.

Surnommé « le Mandela palestinien » par ses partisans, cette figure emblématique de la cause palestinienne a été condamné à la perpétuité pour meurtres pour son rôle dans différents attentats anti-israéliens au cours de la deuxième Intifada ( « soulèvement » en arabe).