Liquidités en devises : la BDL prolonge le délai accordé aux banques

La Banque du Liban (BDL) a prolongé, le 14 août, les délais accordés aux banques pour se conformer à ses exigences de liquidité en devises étrangères, à travers l’émission de la Circulaire intermédiaire n°739, modifiant sa Circulaire n°154 de 2020 qui avait imposé des mesures exceptionnelles destinées à relancer les activités des banques libanaises.

Chaque établissement est désormais tenue de maintenir, à tout moment, un compte libre en devises auprès des banques correspondantes à l’étranger équivalant à au moins 3 % du total de ses dépôts en devises, calculés au 30 juin 2025. Dans le cadre de cet amendement, les dates initiales — fixées au 31 juillet 2020 pour le solde de référence et au 28 février 2021 pour la mise en conformité — ont été repoussées. Les banques disposent désormais jusqu’au 30 juin 2026 pour régulariser leur situation.

En août 2020, l’ancien gouverneur déchu de la banque centrale, Riad Salamé, avait publié la Circulaire n°154, ordonnant aux banques de demander aux clients ayant transféré plus de 500 000 dollars (ou l’équivalent dans d’autres devises) à l’étranger après juillet 2017 afin qu’ils rapatrient 15 % des montants transférés et les placent dans un « compte spécial » bloqué pour cinq ans. Le ratio exigé s’élevait à 30 % pour les membres de conseils d’administration, les principaux actionnaires ou toute « personne politiquement exposée » occupant une fonction exécutive, législative ou administrative au sein de l’État.