Chypre envoie 1 200 tonnes d’aide humanitaire vers Gaza via le port israélien d’Ashdod

Le ministère chypriote des Affaires étrangères a annoncé mardi l'envoi par voie maritime de 1 200 tonnes d’aide humanitaire à destination de Gaza, transitant par le port israélien d’Ashdod.

La cargaison, préalablement contrôlée, sera transférée sans vérifications supplémentaires à son arrivée, sous la supervision de l’organisation internationale World Central Kitchen, chargée de la distribution finale. « L’ensemble de l’opération se déroule sous l’égide du mécanisme de livraison des Nations unies », a précisé la diplomatie chypriote.

La bande de Gaza est ravagée par près de deux ans d’offensive israélienne, qui a fait plus de 61 000 morts, selon les autorités sanitaires locales, lesquelles ne distinguent pas entre civils et combattants. Le conflit a également provoqué une crise de la faim, avec l'accumulation des retards dans l’acheminement de l’aide. Plus de 200 personnes sont mortes de malnutrition ou de famine, d’après les mêmes sources.

L’île méditerranéenne, déjà utilisée par le passé comme plateforme de transit de l’aide humanitaire vers Gaza, a réaffirmé que ses installations resteraient à la disposition de la communauté internationale comme canal humanitaire supplémentaire.

Cette information est une traduction d'une dépêche publiée par l'agence Reuters.