Arrestation au Tchad d'un fils du fondateur de Boko Haram, frère d'un dirigeant d'Iswap

Un fils du fondateur de Boko Haram a été arrêté avec cinq complices présumés au Tchad, où il était soupçonné de diriger une cellule djihadiste, ont indiqué à l'AFP un ancien membre du groupe nigérian et une source au sein des services nigérians de renseignement.

Muslim Mohammed Yusuf, plus jeune fils du prédicateur radical nigérian Mohammed Yusuf - qui a fondé Boko Haram quelques années avant sa naissance - est aussi le plus jeune frère d'Habib Yusuf - connu sous le nom de guerre d'Abu Musab al-Barnawi -, dirigeant de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (EIAO, ou Iswap, son acronyme en anglais), branche dissidente de Boko Haram.

Un porte-parole de la police tchadienne a confirmé l'arrestation de six membres d'une cellule jihadiste, précisant que celle-ci datait de « plusieurs mois » et sans pouvoir confirmer que l'un d'entre eux était le fils du fondateur - aujourd'hui décédé - de Boko Haram.

Une source au sein des services nigérians de renseignement dans la région du lac Tchad a indiqué à l'AFP avoir reçu un rapport faisant état de l'arrestation des six membres d'une cellule djihadiste, mais a précisé que celle-ci était liée à l'Iswap, rival Boko Haram. « La cellule était dirigée par Muslim, plus jeune fils de feu le fondateur de Boko Haram », a déclaré cette source.

Celle-ci a ajouté que Muslim Mohammed Yusuf - qui utilise, selon elle, le pseudonyme de Abdrahman Mahamat Abdoulaye et est aujourd'hui âgé d'environ 18 ans - était encore bébé lorsque son père a été tué en 2009, lors d'une opération militaire contre le groupe, laquelle avait fait environ 800 morts.

Des photos, vues par l'AFP après l'arrestation de la cellule au Tchad, montrent un jeune homme, petit et svelte, vêtu d'un survêtement bleu, ressemblant de façon frappante au fondateur de Boko Haram.

Un ancien lieutenant du fondateur de Boko Haram, repenti mais qui a gardé une connaissance approfondie des vicissitudes au sein du groupe, a confirmé à l'AFP l'arrestation de Muslim Mohammed Yusuf. « Lui et son équipe ont été arrêtés par la sécurité tchadienne. Ils sont six au total », a-t-il déclaré. La police tchadienne a arrêté « il y a quelques mois (...) des brigands », a déclaré de son côté à l'AFP son porte-parole, Paul Manga, précisant qu'ils étaient dépourvus de papiers et « membres de Boko Haram ». « Je ne sais pas si le plus jeune est le fils de Mohammed Yusuf », a-t-il ajouté.

Boko Haram a pris les armes en 2009 dans le nord-est du Nigeria et a depuis étendu son rayon d'action autour du lac Tchad. En 2016, le groupe s'est scindé, avec d'un côté la faction historique et de l'autre Iswap, reconnu par l'organisation Etat islamique (EI). Les services nigérians de renseignement intérieur et de contre-terrorisme n'ont pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.



