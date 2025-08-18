Au moins 20 morts dans une explosion dans une usine d'armement à 200 km au sud-est de Moscou

Le bilan de l'explosion d'une usine d'armement dans la région de Riazan en Russie s'élève désormais à 20 morts et plus de 100 blessés, ont annoncé lundi les autorités locales, et une enquête a été ouverte pour non-respect des normes de sécurité.

Un premier bilan avait fait état de 11 morts après cette explosion survenue vendredi dans l'usine Elastik, à 200 km au sud-est de Moscou, qui produit des explosifs et des munitions, selon des médias indépendants.

« 20 personnes sont mortes à cause de cet accident », ont annoncé les autorités locales lundi sur Telegram, ajoutant que 134 personnes avaient été blessées, dont 31 étaient toujours hospitalisées. Une journée de deuil a été décrétée dans la région lundi. La chaîne Telegram russe 112, réputée proche des forces de l'ordre, affirme que l'explosion a été déclenchée par la détonation accidentelle d'un obus. L'usine avait déjà reçu plusieurs avertissements des autorités concernant le non-respect des normes de sécurité, ajoute cette même source.

Des images publiées par le ministère russe des Situations d'urgence montrent un des murs de l'usine réduit en ruines. Selon les autorités, les opérations de secours étaient toujours en cours lundi, trois jours après l'accident.

Le Comité d'enquête, chargé des principales investigations, a ouvert une enquête criminelle pour violation des règles de sécurité industrielle, précisant que l'explosion n'avait pas été causée par une attaque ukrainienne.

Depuis le début de l'assaut russe sur l'Ukraine en 2022, Kiev a riposté par des attaques sur des infrastructures industrielles russes.

Les explosions ou incendies accidentels sont courants en Russie du fait de la vétusté des infrastructures, souvent soviétiques, et/ou du non-respect des normes de sécurité. En 2021, une explosion accidentelle avait fait 17 morts dans cette même usine. Des responsables avaient écopé de peines de prison.