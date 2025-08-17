Menu
Dernières Infos - Syrie

Un kamikaze fait exploser sa ceinture d’explosifs à Alep, sans faire d'autres victimes


L'OLJ/Reuters / le 17 août 2025 à 23h30,

Un kamikaze a fait exploser la ceinture d’explosifs qu'il portait, à Alep, dans le nord de la Syrie, dimanche. Il a été tué dans l’explosion, mais aucune autre victime n'est à déplorer, a indiqué l’agence de presse officielle Sana.

L’explosion s’est produite à proximité d’une boulangerie, dans le quartier al-Mayssar de la ville, a confié une source sécuritaire à l'agence.

Au cours du week-end, un attentat avait eu lieu à Damas, sans faire de victimes.

