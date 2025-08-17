Air Canada annonce suspendre la reprise de ses vols, la grève se poursuivant

La compagnie aérienne Air Canada a déclaré dimanche qu'elle suspendait la reprise de ses vols annoncée plus tôt dans la journée, en raison de la poursuite d'une grève de ses hôtesses et stewards.

Air Canada « a suspendu son projet de reprise partielle des vols (...) après que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a illégalement ordonné à ses agents de bord de désobéir à une directive du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) leur enjoignant de reprendre le travail », a déclaré la plus grande compagnie aérienne canadienne sur son site.