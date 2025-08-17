Trump fait état de « grands progrès » avec la Russie

Le président américain Donald Trump a fait état dimanche de « grands progrès » avec la Russie dans un message lapidaire publié sur son réseau social, à la veille d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses alliés européens.
« De grands progrès sur la Russie. A suivre ! », a posté le républicain sur Truth Social.
