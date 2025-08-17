Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre en Ukraine

Trump fait état de « grands progrès » avec la Russie


AFP / le 17 août 2025 à 17h51,

Le président américain Donald Trump à sa sortie d'un avion Air Force One, de retour d'Alaska, le 16 août 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

Le président américain Donald Trump a fait état dimanche de « grands progrès » avec la Russie dans un message lapidaire publié sur son réseau social, à la veille d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses alliés européens.

« De grands progrès sur la Russie. A suivre ! », a posté le républicain sur Truth Social.

Le président américain Donald Trump a fait état dimanche de « grands progrès » avec la Russie dans un message lapidaire publié sur son réseau social, à la veille d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses alliés européens.

« De grands progrès sur la Russie. A suivre ! », a posté le républicain sur Truth Social.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés