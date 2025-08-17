Zelensky ne voit aucun signe indiquant que Moscou est prêt à un sommet tripartite

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé dimanche ne voir aucun signe indiquant que la Russie est prête à un sommet tripartite rassemblant le président américain, Donald Trump, son homologue russe, Vladimir Poutine, et lui-même. « A ce stade, il n'y a aucune indication de la part de la Russie que le sommet tripartite aura lieu », a-t-il déclaré lors d'un bref point de presse commun avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La cheffe de l'exécutif européen a elle dit espérer un sommet tripartite « aussi rapidement que possible ».

Le dirigeant ukrainien s'est rendu à Bruxelles pour participer à une réunion en visioconférence de la « coalition des volontaires » qui rassemble les soutiens de Kiev, dont le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. Il s'envolera ensuite à Washington pour participer, avec des dirigeants européens, à une réunion avec Donald Trump à la Maison Blanche.

« Je ne sais pas exactement de quoi Poutine et le président Trump ont parlé », durant leur sommet en Alaska, a assuré Volodymyr Zelensky. « Et je voudrais que le président Trump me donne, ainsi qu'aux dirigeants européens, beaucoup de détails », a-t-il ajouté. Ce que « le président Trump nous a dit à propos des garanties de sécurité est bien plus important, pour moi, que les réflexions de Poutine. Car Poutine ne nous donnera aucune garantie de sécurité. »

Le dirigeant ukrainien a aussi estimé que son homologue russe Vladimir Poutine avait « de nombreuses revendications » pour mettre fin au conflit en Ukraine, mais qu'il ne les « connaissait pas toutes ». « S'il y en a vraiment autant que ce que nous avons entendu, alors il faudra du temps pour toutes les examiner », a-t-il indiqué.

S'exprimant aux côtés de Volodymyr Zelensky, la cheffe de l'exécutif européen a salué la proposition du président américain, Donald Trump, d'offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine inspirées de l'Otan. Le président ukrainien a quant à lui estimé que Vladimir Poutine ne donnerait aucune « garantie de sécurité » à l'Ukraine.