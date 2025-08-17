Moscou a fait « des concessions » concernant cinq régions en Ukraine

L'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a assuré dimanche que la Russie avait fait « des concessions » territoriales concernant cinq régions ukrainiennes, à la veille de la réception à la Maison Blanche de Volodymyr Zelensky et de dirigeants européens.

« Les Russes ont fait certaines concessions à la table (des négociations en Alaska vendredi, NDLR) concernant l'ensemble des cinq régions (de l'est de l'Ukraine). Il y a une importante discussion sur Donetsk et ce qui se passera là-bas », a déclaré M. Witkoff sur la chaîne CNN, deux jours après un sommet entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage qui n'avait pas permis d'avancées concernant un cessez-le-feu en Ukraine.