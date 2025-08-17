Après sa mise à l'écart, Jean Gebran annonce sa « démission définitive » de l'Office des eaux

L’ancien directeur général de l’Office des eaux de Beyrouth et du Mont-Liban, Jean Gebran, démis de ses fonctions le 6 août, a déploré dimanche dans un communiqué une décision «politique, qui transforme l'administration publique en arène pour les règlements de comptes» et annoncé sa « démission définitive ».

Début août, le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi, avait indiqué à L'Orient-Le Jour que « le mandat du haut fonctionnaire est terminé depuis 2021 et la mesure est purement administrative ». Cependant, des sources informées ont déclaré à l'agence al-Markazia que ce limogeage était lié à « son utilisation de l’institution pour servir ses ambitions électorales, après avoir annoncé sa candidature aux prochaines élections législatives sous la bannière du Courant patriotique libre (CPL, aouniste) à Jbeil ».

Dans son communiqué, M. Gebran a souligné qu'il avait décidé, dès la prise de fonctions de M. Saddi, qu'un nouveau directeur pour l'Office soit nommé, ce qu'il avait fait savoir au ministère. Toutefois, il a ensuite été « surpris », selon ses propos, d'apprendre peu après qu'il avait été écarté, via des informations fuitées dans les médias. Il a dénoncé des «campagnes diffamatoires» ont ensuite visé sa personne dans la presse. Défendant en outre son bilan, comme il l'avait déjà fait en fin de semaine dernière, il a souligné avoir « consacré le principe de l'équité dans la distribution d'eau » lors de ses sept ans à la tête de l'institution et mis en place un « plan clair de rationalisation de la consommation ».

« Si certains prétendent que j’ai octroyé des services de manière sélective, les faits sur le terrain et les témoignages des usagers de toutes les sensibilités politiques et confessionnelles constituent la meilleure réponse à cette déformation dont les objectifs sont connus », a-t-il encore souligné, disant avoir remis sa « lettre de démission » au ministre Saddi.

L'approvisionnement en eau est régulièrement interrompu ou rationné à Beyrouth, souvent en raison des pannes d'électricité empêchant d'activer les pompes de l'Office.