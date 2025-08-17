Emmanuel Macron se rendra lundi à Washington avec le président ukrainien Zelensky

Le président français Emmanuel Macron se rendra lundi à Washington, de même que plusieurs autres dirigeants européens, pour accompagner son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors de sa rencontre avec Donald Trump, a annoncé l'Elysée.

« Le président de la République se rendra demain à Washington aux côtés du président Zelensky et de plusieurs dirigeants européens afin de poursuivre le travail de coordination entre les Européens et les États-Unis dans le but de parvenir à une paix juste et durable qui préserve les intérêts vitaux de l'Ukraine et la sécurité de l'Europe », a dit la présidence française.