L'armée libanaise dément avoir effectué des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie

L'armée libanaise a démenti, dans un communiqué dimanche, des informations selon lesquelles elle aurait effectué des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie, afin de surveiller d'éventuels mouvements militaires à la frontière. Des informations en ligne ces derniers jours faisaient état de « gangs » menaçant d'entrer au Liban et de kidnapper des soldats libanais, et rapportaient que la troupe avait effectué des vols au-dessus de la Syrie pour repérer ces mouvements.

« Certains médias et sites en ligne ont rapporté que l'armée de l'air libanaise est en train de violer l'espace aérien syrien afin de surveiller des mouvements militaires du côté syrien dans les régions frontalières, face aux menaces de groupes armés syriens d'entrer au Liban et d'y mener des opérations de sécurité. Le commandement de l'armée précise que ces informations sont totalement fausses », explique le texte. « Les unités militaires surveillent la situation le long de la frontière et prennent les mesures nécessaires pour la contrôler et la protéger », ajoute la troupe qui évoque des contacts et une coordination avec les autorités syriennes «pour suivre l'évolution de la situation».

Après les rumeurs sur les groupes syriens, le chef du Courant patriotique libre (CPL, aouniste), Gebran Bassil, qui a fait de l'opposition au nouveau régime syrien son nouveau cheval de bataille, a écrit sur X que « le Liban est entouré de régimes religieux extrémistes, l'un veut un +Grand Israël+ et l'autre une +Grande Syrie+ ». « Nos voisins convoitent notre terre et d'autres convoitent nos décisions », a-t-il ajouté, disant vouloir un « Grand Liban, modéré et diversifié ».

Des informations circulent régulièrement, depuis la chute du régime Assad en décembre 2024, sur des velléités syriennes de s'emparer de territoires libanais, mais elles ont été démenties. Fin mars, les ministres libanais et syrien de la Défense s’étaient rencontrés à Djeddah, en Arabie saoudite, et avaient convenu de renforcer la coordination sécuritaire et militaire le long de leur frontière commune, longue de 330 kilomètres, réputée poreuse et sur laquelle les trafics en tous genres sont assez communs. Ils avaient également signé un accord de principe en vue de sa démarcation. Le 14 avril, le Premier ministre libanais Nawaf Salam s’était rendu à Damas, où il avait rencontré le nouveau dirigeant syrien Ahmad el-Chareh, pour discuter notamment de la sécurité à la frontière. En février et mars derniers, des affrontements sporadiques avaient opposé des clans chiites, réputés proches du Hezbollah, aux nouvelles autorités syriennes, au niveau des localités frontalières.