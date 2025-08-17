En Alaska, Trump a confié à Poutine un « message de paix » de son épouse Melania

En accueillant en grande pompe Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump lui a confié un « message de paix » pour l'Ukraine prétendument rédigé par son épouse et Première dame américaine Melania Trump, rapporte la télévision Fox News.

Melania Trump a republié samedi sur son compte X un article de la chaîne préférée des conservateurs américains qui rend compte de ce bref courrier, au lendemain du sommet d'Anchorage où le président des Etats-Unis n'a pas obtenu de son homologue russe un accord de cessez-le-feu en Ukraine. D'après Fox News, le président Poutine a aussitôt lu le « message de paix » de Melania Trump que venait de lui donner son mari. Dans cette lettre signée de la Première dame, l'Ukraine n'est jamais citée, mais Mme Trump demande au chef du Kremlin de « refaire rire des enfants », de « protéger l'innocence de ces enfants » afin de « faire davantage que servir uniquement la Russie, (mais) servir toute l'humanité ».

Donald Trump a abandonné samedi toute exigence d'un cessez-le-feu préalable en Ukraine, prônant désormais un « accord de paix » pour mettre fin au conflit, un revirement majeur après sa rencontre en Alaska avec Vladimir Poutine, sans résultat concret apparent. Avant le sommet d'Anchorage, le président américain avait pourtant menacé la Russie de « conséquences très graves » si les hostilités ne cessaient pas.

En juillet, Donald Trump, qui avait alors durci le ton contre Vladimir Poutine, avait raconté que son épouse d'origine slovène l'avait fait évoluer sur sa perception du chef du Kremlin. « Je rentre à la maison et je dis à la Première dame +Tu sais, j'ai parlé à Vladimir aujourd'hui et nous avons eu une merveilleuse conversation+, avait alors déclaré le président des Etats-Unis. Avant d'ajouter : « Et elle m'a dit +Oh vraiment ? Une ville de plus vient d'être frappée » en Ukraine.