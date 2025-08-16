Menu
Poutine dit avoir discuté avec Trump de la paix en Ukraine sur une « base équitable »


AFP / le 16 août 2025 à 18h47,

Le président américain Donald Trump descend de l'Air Force One après sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine en Alaska, à la base militaire d'Andrews dans le Maryland, aux États-Unis, le 16 août. Photo REUTERS/Kevin Lamarque

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi avoir discuté des moyens de mettre fin au conflit en Ukraine « sur une base équitable » lors de sa rencontre en Alaska (États-Unis) avec son homologue américain Donald Trump.

S'adressant à de hauts responsables à Moscou au lendemain des pourparlers à Anchorage, la plus grande ville d'Alaska, M. Poutine a souligné que le sommet avec M. Trump était « opportun » et « très utile », selon des propos publiés par le Kremlin.

