Poutine dit avoir discuté avec Trump de la paix en Ukraine sur une « base équitable »

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi avoir discuté des moyens de mettre fin au conflit en Ukraine « sur une base équitable » lors de sa rencontre en Alaska (États-Unis) avec son homologue américain Donald Trump.

S'adressant à de hauts responsables à Moscou au lendemain des pourparlers à Anchorage, la plus grande ville d'Alaska, M. Poutine a souligné que le sommet avec M. Trump était « opportun » et « très utile », selon des propos publiés par le Kremlin.