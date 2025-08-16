Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Sécurité

Arrestation d’une bande de faux-monnayeurs, dont deux à la prison de Roumié


le 16 août 2025 à 14h42,

Arrestation d’une bande de faux-monnayeurs, dont deux à la prison de Roumié

Un homme tenant des billets de 50 dollars. Photo d’illustration Envato

La direction générale de la Sûreté générale a annoncé samedi, dans un communiqué, l’arrestation de deux Libanais, M.Ch et A.Ch, soupçonnés de faire circuler de faux billets sur le territoire libanais. Des billets de cent dollars américains contrefaits ont été saisis en leur possession.

L’enquête a permis de déceler l’implication de deux autres individus dans les opérations de dissémination de faux billets, les Libanais A.D et G.M, qui se sont avérés être des détenus dans la prison de Roumié.

Tous les suspects ont été transférés à la justice.

La direction générale de la Sûreté générale a annoncé samedi, dans un communiqué, l’arrestation de deux Libanais, M.Ch et A.Ch, soupçonnés de faire circuler de faux billets sur le territoire libanais. Des billets de cent dollars américains contrefaits ont été saisis en leur possession.

L’enquête a permis de déceler l’implication de deux autres individus dans les opérations de dissémination de faux billets, les Libanais A.D et G.M, qui se sont avérés être des détenus dans la prison de Roumié.

Tous les suspects ont été transférés à la justice.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés