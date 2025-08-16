Arrestation d’une bande de faux-monnayeurs, dont deux à la prison de Roumié

La direction générale de la Sûreté générale a annoncé samedi, dans un communiqué, l’arrestation de deux Libanais, M.Ch et A.Ch, soupçonnés de faire circuler de faux billets sur le territoire libanais. Des billets de cent dollars américains contrefaits ont été saisis en leur possession.

L’enquête a permis de déceler l’implication de deux autres individus dans les opérations de dissémination de faux billets, les Libanais A.D et G.M, qui se sont avérés être des détenus dans la prison de Roumié.

Tous les suspects ont été transférés à la justice.