Le sommet Trump-Poutine pourrait durer « au moins 6 à 7 heures », selon le Kremlin


AFP / le 15 août 2025 à 18h43,

Le président américain Donald Trump salue de la main alors qu'il monte à bord d'Air Force One, avant de s'envoler pour l'Alaska afin de rencontrer le président russe Vladimir Poutine et négocier la fin de la guerre en Ukraine, depuis la base militaire d'Andrews dans le Maryland, aux États-Unis, le 15 août 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

Le Kremlin a estimé vendredi que la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, afin d'évoquer le conflit en Ukraine, pourrait durer au total « au moins 6 à 7 heures », en comptant leur réunion et une conférence de presse commune.

« Dans l'ensemble, on peut imaginer que cela prendra au moins 6 à 7 heures », a indiqué à la télévision d'Etat russe le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, expliquant que les dirigeants se rencontreraient en tête à tête, avant des négociations plus larges entre leurs délégations puis une conférence de presse commune.

