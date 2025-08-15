Le sommet Trump-Poutine pourrait durer « au moins 6 à 7 heures », selon le Kremlin

Le Kremlin a estimé vendredi que la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, afin d'évoquer le conflit en Ukraine, pourrait durer au total « au moins 6 à 7 heures », en comptant leur réunion et une conférence de presse commune.

« Dans l'ensemble, on peut imaginer que cela prendra au moins 6 à 7 heures », a indiqué à la télévision d'Etat russe le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, expliquant que les dirigeants se rencontreraient en tête à tête, avant des négociations plus larges entre leurs délégations puis une conférence de presse commune.