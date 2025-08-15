Trump accueillera Poutine à sa sortie d'avion en Alaska, selon le Kremlin

Le président américain, Donald Trump, accueillera son homologue russe, Vladimir Poutine, à sa sortie d'avion vendredi en Alaska, a annoncé le Kremlin.

« A 11H00 précises (19H00 GMT), le président (Poutine, ndlr) doit atterrir, et le président Trump l'accueillera » sur le tarmac, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, aux agences officielles russes avant le départ de M. Poutine pour l'Alaska.