Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Diplomatie

Trump accueillera Poutine à sa sortie d'avion en Alaska, selon le Kremlin


AFP / le 15 août 2025 à 17h20,

Le président américain Donald Trump salue de la main avant de monter à bord du Air Force One à son départ de la base militaire d'Andrews, dans le Maryland, le 15 août 2025, à destination d'Anchorage. Photo AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Le président américain, Donald Trump, accueillera son homologue russe, Vladimir Poutine, à sa sortie d'avion vendredi en Alaska, a annoncé le Kremlin.

« A 11H00 précises (19H00 GMT), le président (Poutine, ndlr) doit atterrir, et le président Trump l'accueillera » sur le tarmac, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, aux agences officielles russes avant le départ de M. Poutine pour l'Alaska. 

Le président américain, Donald Trump, accueillera son homologue russe, Vladimir Poutine, à sa sortie d'avion vendredi en Alaska, a annoncé le Kremlin.

« A 11H00 précises (19H00 GMT), le président (Poutine, ndlr) doit atterrir, et le président Trump l'accueillera » sur le tarmac, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, aux agences officielles russes avant le départ de M. Poutine pour l'Alaska. 

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés