L'Ukraine « compte » sur Trump pour convaincre la Russie de mettre fin à la guerre

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré vendredi « compter » sur Donald Trump pour mettre en terme à la guerre en Ukraine, à quelques heures d'un sommet capital en Alaska où le président américain doit rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine.

« Il est temps de mettre fin à la guerre, et la Russie doit prendre les mesures nécessaires. Nous comptons sur les États-Unis », a-t-il ajouté dans une publication sur le réseau social X.