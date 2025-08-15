Menu
Dernières Infos - Guerre

L'Ukraine « compte » sur Trump pour convaincre la Russie de mettre fin à la guerre


AFP / le 15 août 2025 à 17h18,

Des manifestants brandissent des drapeaux et une banderole lors d'un rassemblement en soutien à l'Ukraine le long de la Seward Highway à Anchorage, en Alaska, le 14 août 2025, à la veille de la rencontre prévue entre les présidents américain et russe. Photo AFP/DREW ANGERER

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré vendredi « compter » sur Donald Trump pour mettre en terme à la guerre en Ukraine, à quelques heures d'un sommet capital en Alaska où le président américain doit rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine.

« Il est temps de mettre fin à la guerre, et la Russie doit prendre les mesures nécessaires. Nous comptons sur les États-Unis », a-t-il ajouté dans une publication sur le réseau social X.

