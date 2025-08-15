L'Allemagne sous pression après l'expulsion d'Afghans du Pakistan qu'elle avait promis d'accueillir

Deux ONG ont annoncé vendredi porter plainte contre deux ministres allemands qu'elles accusent de mettre en danger des Afghans expulsés du Pakistan vers leur pays, où ils risquent d'être persécutés, alors qu'ils avaient reçu une promesse d'accueil en Allemagne.

Dans un communiqué, les organisations PRO ASYL et « Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte » (réseau de parrainage d'agents locaux, ndlr) accusent les ministres allemands des Affaires étrangers, Johann Wadephul, et de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, de mise en danger d'autrui et de non assistance à personnes en danger.

« Les Afghans expulsés par les autorités pakistanaises risquent d'être victimes d'emprisonnements arbitraires, de mauvais traitements, voire d'exécutions », a déclaré Wiebke Judith, une porte-parole de Pro Asyl. « Au lieu de leur délivrer enfin les visas promis dans le cadre des accords d'accueil, les responsables allemands ont continué à les faire patienter, alors même qu'ils connaissaient le risque d'expulsion », ajoute-t-elle.

Après le retour au pouvoir en Afghanistan des talibans en août 2021, le gouvernement allemand avait lancé un programme d'accueil pour 45.000 Afghans, notamment pour les Afghans et leur famille qui avaient travaillé sur place pour Berlin.

Or, dans leur accord de coalition conclu en début d'année, les conservateurs et les sociaux-démocrates étaient convenus de mettre fin « dans la mesure du possible » à ces programmes d'accueil. Selon le ministère de l'Intérieur, l'impact de cet accord sur les différents programmes d'accueil fédéraux est actuellement à l'étude et des décisions devraient être prises prochainement.

Selon les informations fournies par l'initiative « Kabul Luftbrücke » (Pont aérien Kaboul, ndlr), qui s'engage pour l'évacuation des Afghans menacés, environ 2.300 personnes bénéficiant d'une promesse d'accueil juridiquement contraignante se trouvent actuellement au Pakistan, dont environ 1.700 femmes et enfants.

Environ 270 Afghans avec une promesse d'accueil de Berlin quittaient vendredi un camp près de Peshawar vers leur pays, selon la même source.

Selon Pro Asyl, le Pakistan a expulsé vers leur pays d'origine 34 Afghans ayant reçu une promesse d'accueil en Allemagne à la mi-août. Ces dernières semaines, plus de 400 Afghans ayant reçu une promesse d'accueil ont été arrêtés.

Vendredi, le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul a exprimé sa « grande inquiétude » à leur sujet, dans un communiqué diffusé exactement quatre ans après le retour au pouvoir des talibans. Berlin est « en contact étroit » avec Islamabad « afin de garantir la protection de ces personnes et d'aider rapidement celles qui ont été expulsées ou arrêtées ces derniers jours », a-t-il ajouté.



