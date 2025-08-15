Le vaste incendie de forêt dans le nord est « circonscrit », selon un officiel

Un vaste incendie qui s'était déclaré mardi dans une zone boisée du nord du Maroc est « circonscrit », a annoncé jeudi soir l'agence marocaine des eaux et forêts (ANEF).

« Les équipes d'intervention ont réussi à circonscrire, jeudi, l'incendie » qui s'est déclenché dans une forêt de la commune de Derdara, près de la ville touristique de Chefchaouen, a annoncé le directeur provincial de l'ANEF Youssef Zarroqi à l'agence marocaine MAP.

« Les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivront dans les prochains jours afin d'éteindre complètement le feu de forêt », a ajouté le responsable.

Jeudi dans la journée, les équipes d'intervention terrestre s'étaient de nouveau mobilisées pour maîtriser les feux qui avaient ravagé, jusqu'à mercredi soir, environ 500 hectares de forêt et de cultures. Des Canadair étaient encore intervenus dans cette région accidentée sous de puissantes rafales de vent.

« Notre vie a basculé. Le feu a tout emporté », a confié à l'AFP Mohammed Darraz, agriculteur spécialisé dans la culture de l'olivier. A 32 ans, il veille sur ce qui reste du troupeau d'un voisin légèrement blessé et hospitalisé, qui a perdu 30 moutons dans l'incendie.

« Le jour où le feu a commencé, nous avons eu très peur (...) Certains animaux ont été brûlés vifs dans leurs enclos. Nous avons essayé de nous entraider, mais face à un tel incendie et au vent, c'était presque impossible. » Ahmed Benali, 45 ans, autre agriculteur, partage son désarroi. « On n'a pas d'autres cultures pour vivre (...) Que peut-on faire maintenant ? », dit-il, à quelques pas d'un chien assoiffé.

« Les conditions météorologiques exceptionnelles, caractérisées par une faible humidité de l'air, des températures élevées et des vents dépassant les 40 km/h, en plus de la densité du couvert forestier, ont compliqué les opérations d'extinction de l'incendie », a expliqué le responsable de l'ANEF.

Le Maroc, frappé par une sécheresse persistante depuis 2018, subit actuellement une intense vague de chaleur accompagnée par le chergui, vent chaud et sec venu du Sahara. Dans le sud de l'Europe, le Portugal, la Grèce, l'Italie et l'Espagne ont continué jeudi de combattre des incendies en pleine canicule.