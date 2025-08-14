Agressions sexuelles sur des nourrissons : une infirmière reste sous contrôle judiciaire

La justice a ordonné jeudi, en appel, le maintien sous contrôle judiciaire d'une infirmière d'un hôpital de Montreuil (Seine-Saint-Denis), mise en examen début août pour des soupçons d'agressions sexuelles sur des nourrissons.

Cette infirmière de 26 ans, Juliette S., avait été placée sous contrôle judiciaire contre l'avis du parquet. Celui-ci demandait qu'elle soit placée en détention provisoire. Cette décision avait été critiquée par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui s'en était indigné sur son compte X. Le ministère public avait fait appel, mais la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé jeudi le placement sous contrôle judiciaire.

La cour a estimé que le placement en détention provisoire n'était « pas nécessaire » pour « comprendre la démarche du passage à l'acte » de Juliette S., ni ne la servirait dans son parcours de soins. La mise en cause était absente à l'audience pour des « raisons de santé » selon son avocate, qui a rappelé devant la cour que sa cliente s'était présentée aux urgences psychiatriques après son passage devant le juge des libertés et de la détention le 2 août.

L'infirmière, également mise en examen pour captation et diffusion d'images à caractère pédopornographique, aurait commis les faits en décembre 2024 et janvier 2025. Elle s'était présentée au commissariat début août pour se dénoncer. Elle avait déclaré avoir été sous emprise d'un homme, Redouane E., 27 ans, soupçonné d'avoir été l'instigateur des faits. Ce dernier avait également été placé sous contrôle judiciaire contre l'avis du parquet. Une décision confirmée jeudi par la cour d'appel de Paris en présence du mis en cause.

L'affaire avait été rendue publique après la diffusion de plusieurs vidéos sur la plateforme TikTok alertant sur « un scandale dans un hôpital du 93 ». Sur l'une de ces publications, un homme face caméra assurait ainsi que « deux personnes qui travaillent avec les nourrissons (...) s'amusent à maltraiter des enfants noirs », avant de glisser que c'est « à caractère sexuel ».

Début août, deux enfants victimes avaient été identifiées dans l'exploitation des vidéos. Le parquet avait précisé qu'il n'y avait « aucun caractère racial dans le passage à l'acte ». « L'un des enfants est blanc, l'autre noir », avait-il précisé. L'infirmière, qui travaillait dans le service de réanimation néonatale de l'hôpital de Montreuil, a été suspendue à titre conservatoire par la direction du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est.