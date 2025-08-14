L'Unesco appelle la communauté internationale à rester mobilisée pour le droit à l'éducation des Afghanes

L'Unesco a appelé jeudi la communauté internationale à rester mobilisée pour un rétablissement du droit des femmes à l'éducation en Afghanistan où environ 2,2 millions de jeunes afghanes en sont privées depuis le retour au pouvoir des talibans il y a quatre ans.

« A l'heure où certains cherchent à normaliser leurs relations avec les talibans, j'appelle la communauté internationale à rester plus que jamais mobilisée pour un rétablissement plein et inconditionnel du droit des Afghanes à l'éducation », écrit la directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), Audrey Azoulay. La Russie, non citée expressément dans le communiqué de l'Unesco, est devenue en juillet le premier pays à reconnaître le pouvoir taliban.

« Aujourd’hui, l'Afghanistan se distingue tristement comme étant le seul pays au monde où l'enseignement secondaire et supérieur est strictement interdit aux filles et aux femmes », poursuit Mme Azoulay. « Toute une génération d'Afghanes est en train d'être sacrifiée », gommant les progrès accomplis entre 2001, année au cours de laquelle les talibans avaient été chassés du pouvoir, et 2021, « grâce à l'action de la communauté internationale coordonnée par l’Unesco », ajoute-t-elle. « Alors qu'il n'y avait quasiment aucune fille à l'école en 2001, en deux décennies, le taux de scolarisation des filles en âge de fréquenter l'école primaire est passé à plus de 80% », souligne Mme Azoulay.

L'Unesco souligne « soutenir des modes d'apprentissage alternatifs », avec notamment la formation d'un millier de facilitateurs chargés de dispenser des cours d'alphabétisation à des jeunes, en grande majorité des filles, et le soutien financier à des médias ou des réseaux sociaux afghans qui développent et diffusent des programmes éducatifs.