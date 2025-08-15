« L’accord sécuritaire avec la Turquie contribue au repositionnement régional de la Syrie » 

En discussion depuis la chute du régime Assad, un accord a été signé mercredi 13 août à Ankara entre les ministres de la Défense syrien et turc. Encore au stade de protocole, le texte vise à accroître la coopération militaire entre les deux voisins, la Turquie étant devenue le principal parrain de la Syrie après le renversement de Bachar el-Assad le 8 décembre dernier. S’il s’agissait initialement d’établir des bases turques dans le pays ainsi que, pour Ankara, d’utiliser l’espace aérien syrien, peu de détails ont filtré jusqu’à présent. Cette perspective avait conduit Israël à mener des frappes dissuasives en avril dernier, alors que les deux pays connaissent des frictions sur le dossier syrien, tout en évitant pour le moment une confrontation directe. L’annonce intervient en tout cas au moment où...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte