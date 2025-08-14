Menu
Moyen-Orient - Lettre de Gaza

Noor Alyacoubi depuis Gaza : « Je ne manquerai jamais ton gâteau d’anniversaire », avait dit mon père

Les négociations en vue d’un cessez-le-feu se poursuivent, sans percée jusqu’à présent. En attendant, l’offensive sur la ville de Gaza avance.

Noor ALYACOUBI et L'OLJ, le 15 août 2025 à 00h00,

Le gâteau d'anniversaire de Noor Alyacoubi, le 14 août 2025, en pleine guerre à Gaza. Photo DR

Noor Alyacoubi, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme se rappelle auprès de L’Orient-Le Jour la promesse de son père de ne jamais rater son anniversaire. Elle a aujourd’hui 27 ans. C’était toujours mon père qui se chargeait de mon gâteau d’anniversaire. Lorsqu’il était occupé, il donnait de l’argent à l’un de mes frères et l’envoyait acheter « le gâteau au chocolat préféré de Noor » chez Mazai, l’une des pâtisseries les plus appréciées de Gaza. Peu importaient les circonstances, il ne manquait jamais de le faire. Je me souviens d’un anniversaire, alors que j’étais adolescente, en pleine attaque israélienne sur Gaza. Il y avait un couvre-feu, les gens étaient trop effrayés pour quitter leur domicile, les...
