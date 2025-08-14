L’attaque israélienne contre la prison d’Evin « s’apparente à un crime de guerre », dénonce HRW

Les frappes aériennes israéliennes menées le 23 juin 2025 contre la prison iranienne d’Evin, à Téhéran, « étaient illégales, aveugles, et s’apparentent à un crime de guerre », a dénoncé jeudi Human Rights Watch (HRW) dans un communiqué.

L'attaque israélienne contre cette prison politique en pleine guerre contre l'Iran a fait au moins 80 morts, selon les déclarations officielles iraniennes, dont « des prisonniers, des membres de leur famille et des membres du personnel pénitentiaire », en plus de la destruction de plusieurs bâtiments du complexe, relève le rapport. Et de rappeler : « En vertu du droit international humanitaire, également connu sous le nom de droit de la guerre, les prisons sont, par présomption, des biens à caractère civil. »

« Les frappes israéliennes sur la prison d'Evin le 23 juin ont tué et blessé des dizaines de civils sans aucune cible militaire évidente, en violation des lois de la guerre, et constituent un crime de guerre manifeste », a déclaré Michael Page, directeur adjoint pour le Moyen-Orient à HRW. « L'attaque israélienne a mis en danger la vie déjà précaire des prisonniers d'Evin, dont beaucoup sont des dissidents et des militants détenus à tort », a-t-il ajouté.

Entre le 24 juin et le 29 juillet, HRW a interrogé 22 personnes au sujet de l'attaque, notamment des proches des victimes et des prisonniers, d'anciens détenus d'Evin et d'autres personnes dotées de solides connaissances de la prison. Selon le rapport, l’enquête menée par l’ONG « n’a trouvé aucune preuve de cibles militaires dans le complexe pénitentiaire d’Evin au moment des frappes israéliennes », précisant qu’ « aucune des sources interrogées, y compris les prisonniers récemment libérés, les membres de leur famille et les avocats qui se sont rendus à plusieurs reprises à la prison, n'a déclaré avoir connaissance de la présence de personnel militaire, d'armes ou de matériel iranien dans l'enceinte du complexe ».

La guerre entre l'Iran et Israël, du 13 au 25 juin dernier, a été déclenchée par une première série de «frappes préventives» menées par Israël, 12 jours pendant lesquels l'armée israélienne a mené notamment des frappes aériennes sur le sol iranien, visant le programme nucléaire de Téhéran, qui a tiré de nombreux missiles balistiques contre Israël jusqu'à un cessez-le-feu.