Naufrage à Lampedusa : les secours cherchent des migrants disparus

Les secours continuent jeudi de rechercher des migrants portés disparus après le naufrage la veille de deux embarcations au large de la petite île italienne de Lampedusa ayant fait au moins 27 morts.

« 23 corps ont été récupérés, les survivants sont au nombre de 60 » et sont « tous en bonne santé », a déclaré jeudi un porte-parole de la Croix-Rouge italienne, Marco Ottaviano, interrogé par l'AFP.

Des sacs mortuaires en plastique contenant des corps de victimes sont arrivés sur l'île, où des opérations d'identification sont en cours.

« Au moins 27 personnes se sont noyées lors d'un tragique naufrage près de Lampedusa. Plus de 700 réfugiés et migrants sont morts en 2025 en Méditerranée centrale », a déploré sur X le chef du haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi. Un premier bilan établi mercredi avait fait état de 26 morts.

La route maritime du centre de la Méditerranée est la plus dangereuse du monde, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Le porte-parole de l'OIM, Flavio di Giacomo, avait fait état mercredi sur X d' « environ 95 personnes parties de Libye sur deux bateaux ».

Ces migrants seraient partis des environs de Tripoli à l'aube, mais après que « l'un a pris l'eau », les passagers « ont grimpé sur l'autre qui a chaviré sous la surcharge », a-t-il expliqué.

Mercredi vers midi, l'un des petits bateaux à moitié submergé a été repéré par les forces de l'ordre. Un hélicoptère et deux avions ont été dépêchés sur place, ainsi que cinq navires, dont un de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex.

Parmi les rescapés, la Croix Rouge a dénombré 56 hommes et 4 femmes.

Les personnes qui tentent de rejoindre l'Italie par Lampedusa, située à seulement 145 km des côtes nord-africaines, font souvent la traversée à bord de bateaux surchargés ou en mauvais état.

Le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a passé des accords avec des pays d'Afrique du Nord, leur apportant des financements et des formations contre une aide pour lutter contre le départ d'embarcations vers l'Italie.

D'après le ministère italien de l'Intérieur, 38.263 personnes sont arrivées en Italie cette année par la voie maritime, quasi-stable sur un an mais marquant une forte baisse par rapport à 2023.