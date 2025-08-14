Incendies près du Litani et à Biré, dans le Akkar

Le feu qui s'est déclaré dans le caza de Saïda, le jeudi 14 août 2025. Photo ANI
La vague de chaleur qui frappe actuellement le Liban et se caractérise par des températures bien plus élevées que les moyennes de saison, continue de favoriser les conditions propices aux incendies dans les différentes régions. Ainsi, selon notre correspondant Mountasser Abdallah, un grand incendie s’est déclaré jeudi dans une montagne proche du fleuve Litani au niveau du village de Arzé, dans le caza de Saïda. La Défense civile a été dépêchée sur les lieux et travaille à le circonscrire.
Un autre sinistre s’est déclaré dans le village de Biré, dans le Akkar au nord du Liban, détruisant de vastes superficies d’oliviers. La Défense civile fait son possible pour éteindre le feu, avec l’aide des habitants et des élus municipaux, qui ont appelé les autorités à envoyer des renforts afin d'empêcher que les flammes n'atteignent les forêts de Kobeyate.
