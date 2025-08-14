Incendies près du Litani et à Biré, dans le Akkar

La vague de chaleur qui frappe actuellement le Liban et se caractérise par des températures bien plus élevées que les moyennes de saison, continue de favoriser les conditions propices aux incendies dans les différentes régions. Ainsi, selon notre correspondant Mountasser Abdallah, un grand incendie s’est déclaré jeudi dans une montagne proche du fleuve Litani au niveau du village de Arzé, dans le caza de Saïda. La Défense civile a été dépêchée sur les lieux et travaille à le circonscrire. Un autre sinistre s’est déclaré dans le village de Biré, dans le Akkar au nord du Liban, détruisant de vastes superficies d’oliviers. La Défense civile fait son possible pour éteindre le feu, avec l’aide des habitants et des élus municipaux, qui ont appelé les autorités à envoyer des renforts afin d'empêcher que les flammes n'atteignent les forêts de Kobeyate. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

