Poutine et Trump discuteront de l'Ukraine et de la sécurité internationale lors de leur sommet

Vladimir Poutine et Donald Trump discuteront vendredi en Alaska du conflit en Ukraine et plus globalement de la sécurité internationale, a annoncé jeudi le Kremlin, précisant que ce sommet débutera vers 19H30 GMT et donnera lieu à une conférence de presse commune.

« L'ordre du jour portera principalement sur le règlement de la crise ukrainienne », a déclaré aux journalistes le conseiller diplomatique de M. Poutine, Iouri Ouchakov, évoquant aussi les thèmes de la « paix » et de la « sécurité », les « questions internationales d'importance » et « la coopération bilatérale ».

Selon lui, les préparatifs sont « entrés dans leur phase décisive » en vue de ce sommet, première rencontre en personne entre les deux dirigeants depuis le retour de M. Trump au pouvoir en janvier.

Ce sommet, qui se tiendra sur la base aérienne d'Elmendorf à Anchorage, dans l'Etat américain de l'Alaska, doit débuter à partir de 11H30 locales (19H30 GMT), a encore précisé M. Ouchakov.

Il commencera avec un entretien en tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Donald Trump, en présence d'interprètes, puis les négociations se poursuivront entre les délégations respectives autour d'un déjeuner, en présence d'un groupe d'experts.

« Ensuite, une conférence de presse commune sera organisée pour dresser le bilan », a-t-il poursuivi.

La délégation russe sera composée du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, du ministre de la Défense Andreï Belooussov, du ministre des Finances Anton Silouanov, de l'émissaire chargé des questions économiques à l'international, Kirill Dmitriev, et de M. Ouchakov lui-même.

Selon le conseiller présidentiel russe, aucune durée limite pour les négociations n'a été fixée. « La délégation rentrera en Russie immédiatement après la fin des discussions », a-t-il ajouté.

Les attentes sont très fortes pour ce sommet, plus de trois ans et demi après le début de l'assaut russe contre l'Ukraine, qui se tiendra a priori sans le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky et sans présence européenne.

Kiev et ses alliés européens craignent qu'un accord ne soit trouvé dans le dos de l'Ukraine entre les présidents américain et russe vendredi et ont multiplié ces derniers jours les appels à renforcer la pression sur Moscou.