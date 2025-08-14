Smotrich approuve un projet de colonie coupant Jérusalem-Est de la Cisjordanie occupée

Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, issu de l'extrême droite, a approuvé dans la nuit des plans pour la construction d'une nouvelle colonie de peuplement qui couperait Jérusalem-Est de la Cisjordanie occupée, une décision dont son cabinet a estimé qu'elle « enterre l'idée d'un État palestinien ».

Il n’était pas immédiatement clair si le Premier ministre Benjamin Netanyahu soutient ce projet de relance du schéma E1, gelé de longue date. Les Palestiniens et la communauté internationale ont averti que ce projet de colonisation diviserait effectivement la Cisjordanie en deux.

Dans un communiqué intitulé « Enterrer l’idée d’un État palestinien », un porte-parole de M. Smotrich a indiqué que le ministre tiendrait plus tard dans la journée de jeudi une conférence de presse sur ce projet, qui prévoit la construction de 3 401 logements destinés à des colons israéliens entre la colonie existante de Maale Adoumim en Cisjordanie et Jérusalem. Israël avait gelé la construction dans cette zone depuis 2012, en raison des objections des États-Unis, de leurs alliés européens et d’autres puissances mondiales qui voyaient dans ce projet une menace pour tout futur accord de paix avec les Palestiniens. La majeure partie de la communauté internationale considère les colonies israéliennes en Cisjordanie, ainsi que l’occupation militaire de la région par Israël depuis 1967, comme illégales.

Aucune déclaration immédiate n’a été faite par les services de M. Netanyahu ou par le gouvernement.

Un projet « mortel pour l'avenir d'Israël »

Commentant l'annonce du ministre des Finances, l’ONG La Paix Maintenant, qui suit l’activité des colonies en Cisjordanie, a déclaré que le ministère du Logement avait approuvé la construction de 3 300 logements à Maale Adoumim et dénoncé un projet « mortel pour l’avenir d’Israël et pour toute chance de parvenir à une solution de paix à deux États. » « Nous sommes au bord de l’abîme, et le gouvernement nous y précipite à toute allure », a ajouté La Paix Maintenant dans un communiqué. Le groupe précise que plusieurs étapes restent à franchir avant la construction, notamment l’approbation du Haut Conseil de planification israélien. Mais si toutes les procédures aboutissent, les travaux d’infrastructure pourraient commencer d’ici quelques mois et la construction des logements dans environ un an, ajoute-t-il.

La popularité de Bezalel Smotrich a chuté au cours des derniers mois, les sondages indiquant que son parti n’obtiendrait aucun siège si des élections législatives avaient lieu aujourd’hui.

La Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont imposé en juin des sanctions à M. Smotrich et à Itamar Ben Gvir, un autre ministre d’extrême droite, partisan de l’expansion des colonies, les accusant d’avoir à plusieurs reprises incité à la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie. La Grande-Bretagne et d’autres États ont demandé à Israël de cesser l’expansion des colonies en Cisjordanie. Au cours des 22 derniers mois, alors qu’Israël mène une guerre à Gaza, des organisations de défense des droits de l’homme ont affirmé que les attaques de colons et l’expansion des colonies en Cisjordanie ont fortement augmenté.

Cet article est une traduction, réalisée par L'Orient-Le Jour, d'une dépêche publiée en anglais par l'agence Reuters.