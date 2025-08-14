Menu
Dernières Infos - Guerre d'Ukraine

Le Premier ministre britannique reçoit Zelensky jeudi à Londres


AFP / le 14 août 2025 à 08h46,

Le Premier ministre britannique Keir Starmer copréside une vidéoconférence de la « Coalition des volontaires » avec les dirigeants européens sur l'Ukraine au 10 Downing Street à Londres, le 13 août 2025. Photo Jack Taylor / POOL / AFP

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, doit rencontrer ce jeudi à Londres le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à la veille du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, a annoncé son cabinet.

M. Starmer, qui a évoqué mercredi une chance réelle de parvenir à un cessez-le-feu grâce à la médiation du président américain, doit recevoir le dirigeant ukrainien à 09H30 (08H30 GMT) à Downing Street, a-t-on précisé de même source.

