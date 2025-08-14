Le Premier ministre britannique reçoit Zelensky jeudi à Londres

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, doit rencontrer ce jeudi à Londres le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à la veille du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, a annoncé son cabinet.

M. Starmer, qui a évoqué mercredi une chance réelle de parvenir à un cessez-le-feu grâce à la médiation du président américain, doit recevoir le dirigeant ukrainien à 09H30 (08H30 GMT) à Downing Street, a-t-on précisé de même source.