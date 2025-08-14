L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen

L'armée israélienne a dit tôt jeudi avoir intercepté un missile du Yémen, d'où les rebelles Houthis visent régulièrement Israël en soutien, selon eux, à la population de Gaza.

"Il y a peu, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes d'Israël", a indiqué l'armée dans un communiqué.

