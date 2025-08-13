Trump veut une rencontre à trois avec Poutine et Zelensky « presque immédiatement » après l'Alaska

Donald Trump a déclaré mercredi vouloir organiser une rencontre entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même « presque immédiatement » après son sommet avec le président russe vendredi en Alaska.

« Certaines grandes choses peuvent être acquises lors de la première rencontre - cela sera une rencontre très importante - mais elle prépare le terrain pour une seconde réunion », a déclaré le président américain lors d'un échange avec la presse, en conditionnant ce second rendez-vous au bon déroulement du premier. Il doit rencontrer son homologue russe vendredi sur une base militaire américaine en Alaska afin de tenter de trouver une issue à la guerre que Moscou mène en Ukraine depuis plus de trois ans.

« Nous aurons rapidement une seconde rencontre. J'aimerais le faire presque immédiatement, et nous aurons rapidement une seconde rencontre entre le président Poutine, le président Zelensky, et moi-même, s'ils veulent que je sois là », a-t-il affirmé.Le président américain a cependant déclaré qu'il pourrait renoncer à organiser cette rencontre, en fonction de la teneur de son tête à tête avec Vladimir Poutine vendredi.

« Si je sens que ce n'est pas approprié de l'organiser car nous n'avons pas obtenu les réponses que nous devons obtenir, alors il n'y aura pas de seconde rencontre », a-t-il affirmé. Il a également averti que la Russie ferait face à des « conséquences très graves » si elle n'acceptait pas de mettre fin à la guerre, sans pour autant qu'il ne rentre dans les détails.

Interrogé par un journaliste pour savoir s'il pensait être capable de convaincre Vladimir Poutine de cesser de cibler les civils en Ukraine, Donald Trump a répondu avoir eu cette conversation à plusieurs reprises avec son homologue russe. « Et après je rentre chez moi et je vois qu'une roquette a touché une maison de retraite, ou une roquette a touché un bâtiment d'appartements, et des gens sont étalés morts dans la rue. Alors je pense que la réponse est non », a-t-il déclaré.

Donald Trump a en outre évoqué un « très bon appel » plus tôt mercredi avec des dirigeants européens, dont Volodymyr Zelensky, pour aborder la question du sommet de vendredi. « Je mettrais un 10 » à cet appel, « très, très cordial », a-t-il ajouté, lors d'une prise de parole au Kennedy Center, prestigieux centre culturel de Washington.