Zelensky espère que « le thème central » du sommet Trump-Poutine sera « un cessez-le-feu immédiat » en Ukraine

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé mercredi que l'obtention d'un cessez-le-feu « immédiat » en Ukraine devait être le « thème central » de la rencontre prévue vendredi en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine, appelant à des sanctions si la Russie le refusait.

« Nous espérons que le thème central de la réunion sera un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu immédiat », a déclaré Volodymyr Zelensky, qui ne participera pas a priori à la rencontre entre les présidents américain et russe.

« Des sanctions doivent être mises en place et renforcées si la Russie n'accepte pas un cessez-le-feu en Alaska », a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

L'Ukraine, de concert avec ses alliés européens, insiste depuis des mois sur ce cessez-le-feu « inconditionnel », que la Russie, qui a l'avantage sur le front, refuse car elle considère qu'une pause dans les hostilités permettrait à Kiev de renforcer ses positions sur le front et se réarmer grâce aux livraisons d'armes occidentales.

Moscou veut de son côté avoir des engagements sur ses demandes pour mettre fin à son invasion, à savoir notamment des concessions territoriales et un engagement de l'Ukraine à renoncer à rejoindre l'Otan, avant d'accepter une trêve.

Dans ce contexte, Kiev et les Européens craignent qu'un accord soit trouvé vendredi en Alaska entre Vladimir Poutine et Donald Trump dans le dos de l'Ukraine.

M. Zelensky s'exprimait depuis Berlin après une réunion de coordination mercredi en visioconférence entre Kiev et des dirigeants européens d'un côté, et Donald Trump de l'autre.

« Tout ce qui concerne l'Ukraine doit être discuté exclusivement avec l'Ukraine », a insisté M. Zelensky lors de la conférence de presse, appelant aussi une nouvelle fois à fournir « des garanties vraiment fiables » à son pays.

Selon lui, « le président Trump a exprimé son soutien à cette démarche et la volonté des Etats-Unis d'y participer ».

« Le président américain (...) m'a proposé que nous restions en contact après la réunion en Alaska. Et nous discuterons de tous les résultats, s'il y en a« , a-t-il ajouté.



