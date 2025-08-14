Direction le Palais de Beiteddine pour un hors les murs/et du commun – signé BeMA

Sous un soleil impitoyablement aoûtien, à l’exact lieu où l’astre impacte la montagne libanaise s’éploient les cambrures verdoyantes du Chouf. C’est ici, à quelque 860 mètres d’altitude, à même le flanc méridional du Mont-Liban qu’est serti le Palais de Beiteddine. En son cœur, parade le Midan qui servait autrefois aux cérémonies militaires. Jouxtant cette majestueuse esplanade, voici les anciennes écuries qui, depuis quelques décennies, ont oublié leurs fonctions premières et hippiques pour céder place aux fonctions muséales. C’est ici, d’entre les murs en pierre calcaire miel-doré et d’en dessous des voûtes en berceau que naît la toute première exposition itinérante du Beirut Museum of Art (BeMA). Lire aussi Qu'est-ce qui rend une œuvre iconique ? Rendez-vous au musée Sursock Arts...

