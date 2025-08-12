Royaume-Uni : après des tensions, un recours déposé pour interdire l'accueil de migrants dans un hôtel

Le conseil local de la ville d'Epping située au nord-est de Londres a déposé mardi un recours en justice pour empêcher l'hébergement de demandeurs d'asile dans un hôtel de la commune, devant lequel plusieurs manifestations, parfois violentes, se sont produites le mois dernier.

Epping connait des tensions récurrentes depuis juillet, après l'inculpation d'un demandeur d'asile accusé d'avoir tenté d'embrasser une adolescente de 14 ans, ce qu'il a nié.

A plusieurs reprises et sous forte présence policière, des rassemblements ont eu lieu devant l'hôtel Bell, connu pour accueillir des demandeurs d'asile. Certains ont dégénéré en violences, qui ont fait huit blessés parmi les forces de l'ordre et ont abouti à l'inculpation d'au moins dix personnes.

Le 27 juillet des contre-manifestants ayant répondu à l'appel d'associations anti-racistes s'étaient également rassemblés à Epping.

Face à ce climat de tensions, le conseil local a annoncé mardi avoir déposé une « injonction » devant la Haute Cour de justice pour interdire l'hébergement de demandeurs d'asile à l'hôtel Bell.

Dans un communiqué, il évoque « le risque clair d'une escalade des tensions communautaires ».

« La situation actuelle ne peut perdurer. Si l'hôtel Bell était une boîte de nuit, nous aurions pu le fermer depuis longtemps », a déclaré le président du conseil local Chris Whitbread, cité dans le communiqué.

Il accuse le ministère de l'Intérieur de « rester sourd » aux inquiétudes locales et souligne notamment que les migrants hébergés ne font l'objet d' « aucune vérification » de leur casier judiciaire.

L'utilisation de cet hôtel « présente un risque évident d'aggravation des tensions communautaires déjà vives, ainsi que de préjudices irréparables pour la communauté locale » qui « ne fera que s'accentuer avec la rentrée scolaire », ajoute l'élu, qui souligne que cinq écoles sont situées à proximité.

Le gouvernement travailliste a affirmé travailler à réduire le nombre d'hôtels utilisés pour accueillir des demandeurs d'asile, soulignant qu'il est passé de 400 à l'été 2023, « à moins de 210 ».

Outre Epping, des manifestations ont également eu lieu dans d'autres villes d'Angleterre, notamment à Nuneaton dans le Warwickshire samedi, après que deux hommes identifiés par des médias locaux comme des demandeurs d'asile afghans, ont été inculpés de viol sur une fillette de 12 ans.

Les autorités redoutent que ces tensions ne se propagent, à l'image des émeutes anti-immigration qui avaient secoué le Royaume-Uni l'été dernier.