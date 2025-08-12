RDC : l'armée accuse le M23 de « multiples attaques » malgré le cessez-le-feu

L'armée de la République démocratique du Congo (RDC) a accusé mardi le groupe M23 soutenu par le Rwanda d'avoir mené de « multiples attaques » contre ses positions dans l'est du pays, où des combats font rage depuis vendredi, menaçant un fragile cessez-le-feu obtenu par la médiation américaine.

Ces attaques « quasi-quotidiennes » constituent une « violation intentionnelle et manifeste » de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda en juin, a affirmé le porte-parole des forces armées congolaises (FARDC), Sylvain Ekenge, dans un communiqué.