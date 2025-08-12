Menu
RDC : l'armée accuse le M23 de « multiples attaques » malgré le cessez-le-feu


AFP / le 12 août 2025 à 19h08,

Vue générale d'une clôture périphérique à l'aéroport international de Goma, le 26 mai 2025, après la prise de contrôle par les troupes du M23 le 28 janvier 2025 et la destruction des infrastructures, coupant ainsi une voie principale pour l'aide humanitaire et le transport. Photo AFP/KANG-CHUN CHENG

L'armée de la République démocratique du Congo (RDC) a accusé mardi le groupe M23 soutenu par le Rwanda d'avoir mené de « multiples attaques » contre ses positions dans l'est du pays, où des combats font rage depuis vendredi, menaçant un fragile cessez-le-feu obtenu par la médiation américaine.

Ces attaques « quasi-quotidiennes » constituent une « violation intentionnelle et manifeste » de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda en juin, a affirmé le porte-parole des forces armées congolaises (FARDC), Sylvain Ekenge, dans un communiqué.

